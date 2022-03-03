مسؤول أوكراني يعلن بدء المحادثات مع روسيا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 مارس 2022 07:18 مساءً - منذ 41 دقيقة

قال مستشار للرئاسة الأوكرانية اليوم الخميس إن المحادثات بين أوكرانيا وروسيا بدأت وإن جدول أعمال الوفد الأوكراني هو الاتفاق على وقف فوري لإطلاق النار وفتح ممرات إنسانية للسماح للمدنيين بمغادرة المناطق الواقعة على جبهات القتال.

وأضاف المستشار ميخائيلو بودولياك على تويتر “بدأنا نتحدث لمندوبي روسيا”.

هذا وذكرت وكالة أنباء تاس الروسية الرسمية نقلا عن مراسلها أن وفدا أوكرانيا وصل يوم الخميس بطائرة هليكوبتر إلى مكان إجراء المحادثات في بيلاروسيا لإجراء مفاوضات مع الجانب الروسي.

وفي سياق متصل وافق البرلمان الأوكراني يوم الخميس على مشروع قانون يسمح بمصادرة الأصول أو الممتلكات الخاصة بروسيا أو المملوكة لمواطنين روس في أوكرانيا بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا .

يمكن للحكومة، بموجب هذا القانون، أن تقترح على مجلس الأمن الأصول التي يمكن مصادرتها ليعطي موافقته بعد ذلك على نقلها لملكية الدولة الأوكرانية.

من جانبه قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا على تويتر اليوم الخميس إن بلاده تخشى من أن تكون روسيا تجهز لشن هجوم قرب الحدود بين البلدين لتوحي بأن كييف هاجمت قرية روسية.

وأضاف “أنباء مزعجة: الروس ربما يوجهون منظومات إطلاق صواريخ متعددة في قرية بوبوفكا الحدودية الروسية إلى داخل أراضيهم. نظرا لمعرفتنا بالطبيعة الهمجية للتحركات الروسية فإننا نخشى من عملية خداع”.

وفي اليوم الثامن للغزو الروسي، اشتدت وتيرة المواجهات العسكرية بين الجيشين الروسي والأوكراني في مدن عدة، أبرزها العاصمة كييف، وخاركيف (شرق)، وخيرسون (جنوب) التي أعلنت القوات الروسية دخولها، وسط مخاوف دولية من اقتراب حرب المدن.