الطريق إلى الإليزيه.. ماكرون يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الخميس

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 مارس 2022 07:18 مساءً - منذ 3 ساعات

يعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ترشحه للانتخابات الرئاسية في “رسالة إلى الفرنسيين” تنشر على الإنترنت، مساء الخميس.

وأفاد فريق حملته أن ماكرون، سيترشح اليوم، مؤكدا معلومات أوردتها العديد من وسائل الإعلام.

وبسبب الحرب في أوكرانيا، انتظر الرئيس الفرنسي حتى اللحظة الأخيرة لكي يعلن ترشحه لولاية ثانية رسميا.

ويتوجب على المرشحين إعلان ترشيحاتهم رسميا قبل الساعة السادسة مساء الجمعة.

وقبل 38 يوما من الجولة الأولى، سيصبح إيمانويل ماكرون مرشحا رسميا للرئاسة وبالتالي سيتمكّن من بدء حملة تطغى عليها الحرب في أوكرانيا، والتي ستكون واحدة من أقصر الحملات التي يقوم بها رئيس منتهية ولايته.

وأقر ماكرون، في خطاب ألقاه، مساء الأربعاء، بأن الصراع في أوكرانيا “يؤثر على الحياة الديمقراطية والحملة الانتخابية”.

لكنه أكد أن “هذه الحملة ستسمح بإجراء نقاش ديمقراطي مهم للأمة” و”لم يمنعنا من التوحد حول الأمور الأساسية”.

كذلك، سيكون لهذه الحرب تأثير على استطلاعات الرأي التي تظهر أن ماكرون هو الأوفر حظا، كما يحصل عادة في فترات الأزمات.

ووفق الجدول الزمني المعلن، تشهد فرنسا انتخابات رئاسية في أبريل/نيسان المقبل، ثم انتخابات تشريعية في يونيو/حزيران.

وتشير استطلاعات الرأي الصادرة مؤخرا إلى أن وصول الجمهوريين إلى الجولة الثانية في انتخابات أبريل/نيسان 2022 غير مؤكد.

ويعد المرشح الأوفر حظا حتى الآن هو الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون، وتحل مارين لوبان الشعبوية اليمينية المتطرفة حاليا في المركز الثاني طبقا للاستطلاعات.