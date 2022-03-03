شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إزالة تمثال بوتين.. إهانة جديدة لروسيا في باريس والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر تعرض السفارة الروسية في باريس إلى أعمال شغب، بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله، السفارة الروسية في باريس مغطاة بالطلاء الأحمر.

يأتي هذا عقب قيام متحف غريفين في باريس أمس، بإزالة تمثال شمعي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

جاء هذا بعد تعرضه للتخريب من قبل زوار احتجاجا على غزو روسيا لأوكرانيا.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام عن مدير المتحف أنه لم يعد من الممكن تقديم شخصية بوتين لأول مرة في تاريخ المتحف، نحن نسحب التمثال بسبب الأحداث التاريخية الجارية .

وأوضح أن تمثال بوتين تم سحبه بعد أن تعرضت أعمال الشمع الخاصة به للتخريب من خلال الزوار خلال عطلة نهاية الأسبوع.