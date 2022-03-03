شكرا لقرائتكم خبر عن اتصال دام 90 دقيقة.. بوتين لماكرون: مواصلون الحرب بلا هوادة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إن روسيا تعتزم مواصلة القتال بلا هوادة.

وأكد بوتين في محادثة هاتفية مع ماكرون وصلت لـ 90 دقيقة، أن مهام العملية العسكرية الخاصة ستنفذ على أي حال.

وأضاف بوتين خلال محادثته أن محاولات كسب الوقت من خلال إطالة أمد المفاوضات لن تؤدي إلا إلى مطالب إضافية.

وبحسب بيان صدر من الكرملين، فقد دعا بوتين الرئيس الفرنسي إلى الانضمام لجهود ضمان الإجلاء الآمن للمواطنين الأجانب من أوكرانيا.

ونوه أن ماكرون تعهد خلال محادثة مع بوتين بالعمل مع كييف بشأن الطلاب الهنود المحتجزين كرهائن في مدينة خاركوف.