زيلنكسي: اذا انتهت أوكرانيا.. روسيا ستصل الى جدار برلين

وقال زيلنكسي في مؤتمر صحافي أنه "إذا تم إنهاء وجود أوكرانيا فإن روسيا ستكمل حتى تصل جدار برلين".

و طالب: "دول العالم بالتوحد من أجل دعم أوكرانيا"، مشددا على أن "الدفاع عن وطننا هو واجب علينا".

كما طالب "بمنطقة حظر طيران لتفادي سقوط المزيد من المدنيين"، مشيرا إلى أنه "طلب من الغرب تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة "ولا استجابة حتى الآن".



وتابع: "ليس لي الحق بالخوف على نفسي وأخشى على عائلتي"، لافتا مجددا "حاجة كييف إلى ضمانات أمنية "وقلت هذا منذ البداية".