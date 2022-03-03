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انت الان تتابع خبر بعد تأجيله.. موعد جديد لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في البريميرليج والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-03-03 | 16:38
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اعلن الاتحاد الانجليزي لكرة القدم، اليوم الخميس، تأجيل مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول يوم 20 اذار .
وقال الاتحاد في بيان رسمي انه " تقرر تأجيل مباراة الفريقين بسبب مباراة ليفربول في ربع نهائي كأس الإتحاد".
واضاف انه "سيتم تحديد موعد مباراة مانشستر يونايتد والريدز في يوم 16 أو 17 من الشهر المقبل .
واضاف انه "سيتم تحديد موعد مباراة مانشستر يونايتد والريدز في يوم 16 أو 17 من الشهر المقبل .
المحرر: سعد أحمد
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