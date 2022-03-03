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بعد تأجيله.. موعد جديد لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في البريميرليج

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-03-03 | 16:38

بعد تأجيله.. موعد جديد لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في البريميرليج

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اعلن الاتحاد الانجليزي لكرة القدم، اليوم الخميس، تأجيل مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول يوم 20 اذار .
وقال الاتحاد في بيان رسمي انه " تقرر تأجيل مباراة الفريقين بسبب مباراة ليفربول في ربع نهائي كأس الإتحاد".

واضاف انه "سيتم تحديد موعد مباراة مانشستر يونايتد والريدز في يوم 16 أو 17 من الشهر المقبل .


سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
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