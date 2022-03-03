بعد تأجيله.. موعد جديد لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في البريميرليج

وقال الاتحاد في بيان رسمي انه " تقرر تأجيل مباراة الفريقين بسبب مباراة ليفربول في ربع نهائي كأس الإتحاد".

واضاف انه "سيتم تحديد موعد مباراة مانشستر يونايتد والريدز في يوم 16 أو 17 من الشهر المقبل .

