شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محمد بن سلمان: ببساطة لا أهتم إذا كان بايدن يسيء فهمي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 مارس 2022

الخليج 365- متابعات

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقابلة مع مجلة ”ذي أتلانتيك“ نُشرت، اليوم الخميس، إنه ”ببساطة لا يهتم“، وذلك ردًا على سؤال عما إذا كان الرئيس الأمريكي جو بايدن يسيء فهمه.



وقال إن الأمر يرجع لبايدن ”في التفكير بمصالح أمريكا“، مضيفًا أنه ينبغي للبلدين ألا يتدخلا في الشؤون الداخلية لبعضهما.

وتابع: ”أنا لست أمريكيًا، لذا لا أعرف إذا كان لدي الحق في الحديث عن المصالح الأمريكية أم لا، ولكنني أعتقد أن أي دولة في العالم لديها مصالح أساسية: اقتصادية، وسياسية، وأمنية، وهذا هو الأساس الرئيس الذي تقوم عليه السياسة الخارجية لأي دولة“.