شكرا لقرائتكم خبر عن ​"تعليم الشيوخ" توصى بتضمين كافة المناهج الدراسية الهوية الوطنية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد نبيل دعبس في ضوء الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت وكيل لجنة الطاقة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين بشأن استحداث مادة بعنوان "هوية مصر للمراحل الدراسية قبل الجامعية وتشمل "الابتدائية، الإعدادية، الثانوية".

وفي هذا الصدد، أكدت اللجنة البرلمانية، ضرورة قيام وزارة التربية والتعليم بالعمل على تنمية وتعميق الحس والشعور بالواجب تجاه المجتمع، وتنمية الشعور بالانتماء للوطن والاعتزاز به وغرس حب النظام، وذلك من خلال تضمين المناهج الدراسية على "الهوية الوطنية المصرية"، وكذا تضمين كافة المناهج سواء اللغة العربية والتربية الدينية الإسلامية أوالمسيحية منهج القيم واحترام الآخر، بهدف الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية المصرية وترسيخ الانتماء لدى الأطفال.

كما شددت اللجنة علي أهمية استكمال منظومة تأكيد الهوية المصرية مدعومة بالمناهج المصرية المعتمدة والمواكبة لرؤية مصر 2030، وإتاحتها بشكل مبسط، وعقد ورشة عمل لجميع المعلمين وأولياء الأمور والاختصاصيين والإداريين، للتعرف على كيفية تدريس كتاب القيم للصفوف الابتدائية، من القصة والأنشطة والتقييمات المختلفة.

ولفتت لجنة التعليم إلي أهمية أن يستهدف التطوير عدة محاور رئيسية هي "المهارات الحياتية والقيم الداعمة لها والقضايا والتحديات المحلية والعالمية".