شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب": فتح ملف التنمية الصناعية بالمحافظات قريبا لتذليل أى عقبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة ستفتح في القريب العاجل ملف التنمية الصناعية بالمحافظات المختلفة، وأثر ذلك علي التنمية وخلق فرص عمل للشباب.

وأضاف السجينى، أن من ثمار الزيارة الميدانية التى قامت بها اللجنة لبعض محافظات الصعيد ممثلة فى كل من محافظات بني سويف والمنيا وأسيوط، هو مشاهدة المجمعات الصناعية بتلك المحافظات والوقوف علي كل المشاكل والمعوقات بتلك المجمعات، والتي أنفقت الدولة عليها الملايين، مشيرا إلي أن تفقد وفد اللجنة برفقة محافظي المحافظات للمجمع الصناعية التابع بعضها لولاية جهاز تنمية المشروعات أو ولاية المحافظات كشف لنا العديد من الملاحظات والأمور المختلفة، وأكد أن هناك تجارب ناجحة مثل تجربة بورسعيد، وأن هناك تجارب أخرى لابد من العمل علي دعمها والوصول فيها لقرارات لحل المعوقات مثل أسيوط والمنيا.

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية: من أجل ذلك سنعمل على فتح هذا الملف وسنوجه الدعوة لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، والمحافظات والهيئة العامة للتنمية الصناعية للوصول إلى قرارات وحلول لدعم تلك المجمعات خاصة فى ظل الشكوى من ارتفاع أسعار بعض الوحدات الصناعية.

وكان وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قد تفقد المجمعات الصناعية في كل من محافظات المنيا وأسيوط، وتعرف علي أرض الواقع علي تلك المناطق واستمع إلى شكاوى بعض ممثلي تلك المحافظات بشأن ارتفاع أسعار بعض الوحدات الصناعية والمشاكل الأخرى بتلك المجمعات.

ووجه المهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة، أمانة اللجنة بوضع هذا الملف علي جدول أعملها خلال الفترة المقبلة ودعوة كل من له صلة بها.

واختتمت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، جولتها الميدانية في محافظات الصعيد التى امتدت على مدار أربعة أيام فى محافظات بنى سويف وأسيوط والمنيا.

وضم وفد لجنة الإدارة المحلية المهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة، والنائبين محمد الحسينى ومحمد وفيق، وكيلى اللجنة، وعمرو درويش أمين سر اللجنة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنواب محسن أبو سمنة، فايزة صالح، ريهام عبد النبى السيد، أعضاء اللجنة، ومن أمانة اللجنة كل من أحمد حشيش، ومحمد بركات.