شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. إتلاف أكثر من ألف ومئة كيلو حشيش وقرابة ثمانية آلاف قرص مخدر شمال حجة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أتلفت قوات الجيش الوطني في المنطقة العسكرية الخامسة اليوم الخميس ألف ومئة وثمانية وخمسين كيلو من مادة الحشيش المخدرة وسبعة آلاف وسبعمائة قرص مخدر، تم ضبطها، لدى مهربين مرتبطين بعصابات الحوثي الإجرامية.

وأتلفت النيابة العسكرية في المنطقة الخامسة هذه الكمية التي تم ضبطها خلال الأربعة الأشهر الأخيرة، بحضور مندوب العمليات المشتركة قوة الواجب (٨٠٠) ومثلين عن استخبارات المنطقة والشرطة العسكرية وأمن محافظة حجة.

وتعمد عصابات مرتبطة بمليشيا الحوثي على تجارة الممنوعات كمصدر تمويل حربها الإرهابية على اليمنيين، غير أن قوات المنطقة العسكرية الخامسة على يقظة عالية لملاحقة وضبط مهربي الحشيش والمخدرات في المحافظة.

ويأتي هذا بعد أربعة أشهر من إتلاف أكثر من ألف كيلو من مادة الحشيش وثمانية وأربعين الف قرص مخدر في أكتوبر من العام الماضي، ليبلغ إجمالي الحشيش الذي تم إتلافه منذ ثلاثة أعوام أكثر من أربعة أطنان من المادة المخدرة.

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