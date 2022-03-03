شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين لـ”ماكرون”: هذا هو هدف روسيا من حرب أوكرانيا.. ولابد من تحقيقه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي مانويل ماكرون أن هدف روسيا الأساسي هو نزع سلاح أوكرانيا.

وأكد أن روسيا ستواصل المعركة ضد القوميين بلا هوادة، مؤكدًا أن روسيا لن تساوم في الحرب مع أوكرانيا.

وأوضح أنه قد يزيد من مطالبه خلال المحادثات مع أوكرانيا، وأن أي محاولات من جانب كييف للمماطلة في المفاوضات سيدفع روسيا لفرض بنود أخرى للمطالبات.

في الوقت نفسه قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية: إن دعم الغرب لأوكرانيا جعل منها ساحة قتال.

وأضافت أن الغرب ضرب بعرض الحائط مطالب روسيا الأمنية، مؤكدة أن رئيس أوكرانيا ما هو إلا “أداة” لتنفيذ سياسات الغرب.

وأشارت إلى أن لدى موسكو أدلة حول انتهاكات السلطات الأوكرانية، مؤكدة أن الجيش الروسي يحاول تأمين خروج من يريد من أوكرانيا.