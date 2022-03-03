شكرا لقرائتكم خبر عن “الإنسانية في خطر”.. الأمم المتحدة تحذر من ارتفاع التهديد النووي بشأن أزمة أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
حذرت الأمم المتحدة، من أن ارتفاع التهديد النووي بشأن أزمة أوكرانيا يجعل الإنسانية في خطر .
من جهة أخرى، قالت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، اليوم الخميس، إنه لا يمكن أن تستمر أوروبا في الاعتماد على غاز روسيا.
وأضافت متسولا عبر حسابها على تويتر “يجب تنويع أنظمة الطاقة لدينا حتى لا تكون أوروبا تحت رحمة حكام مستبدين”. وتابعت “سنقوي وضع أمن الطاقة لدينا”.
وفي سياق متصل، قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الخميس إن أوروبا يمكنها أن تقلل استيراد الغاز الروسي بأكثر من الثلث خلال عام وأعلنت الوكالة خطة من عشر نقاط لتقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي.
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