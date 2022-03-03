شكرا لقرائتكم خبر عن قصف روسي يستهدف ماريوبول الأوكرانية ويدمر الجسور والخطوط الحديدية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلن مجلس مدينة ماريوبول الأوكرانية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية تدمر الجسور وخطوط السكك الحديدية لتجعل عمليات الإجلاء وتوفير المستلزمات مستحيلة.

وقال إن روسيا تعيق إمدادات المياه والكهرباء في المدينة التي يقع بها الميناء الأوكراني الرئيسي على بحر آزوف (جنوب شرق)، مطالباً بتوفير ممر إنساني لسكانها، واصفاً هذه العملية بأنها “إبادة للشعب الأوكراني”، وفق ما نقلته “رويترز”.

وأكد صحفي من أوكرانيا أن قصفا روسيا يستهدف مناطق سكنية بمدينة ماريوبول.

هذا وكانت السلطات المحلية وسكان في ماريوبول أكدوا أمس الأربعاء أن الوضع يتدهور “من ساعة إلى أخرى”، مع قصف الجيش الروسي وسط المدينة ومناطق سكنية.