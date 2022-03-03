جورجيا ستتقدم بطلب عضوية في الاتحاد الأوروبي

تبلّيسي: أعلنت جورجيا أنها ستتقدم "على الفور" بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، وذلك غداة دعم البرلمان الأوروبي لمسعى أوكرانيا لتقديم طلب عضوية في التكتّل.

وقال رئيس "حزب الحلم الجورجي" الحاكم إيراكلي كوباخيدزه، "قرر الحزب اليوم تقديم طلب فوري لعضوية الاتحاد الأوروبي".

وأضاف للصحافيين أن جورجيا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى "مراجعة طلبنا بشكل عاجل واتخاذ قرار بمنح جورجيا وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي".

وأوضح أن القرار جاء "بناء على السياق السياسي العام والواقع الجديد".

واعتبر كوباخيدزه أن دمج جورجيا في الاتحاد الأوروبي سيضعها "على طريق يقود بلادنا إلى زيادة نوعية في رفاه سكاننا وأمنهم وإنهاء الاحتلال".

جاء قرار جورجيا في أعقاب خطوة مماثلة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي حصل على دعم أعضاء البرلمان الأوروبي في قرار غير ملزم أوصوا فيه هيئات الاتحاد الأوروبي بمنح أوكرانيا وضع الدولة المرشحة للعضوية.

وكانت الحكومة الجورجية قد أعلنت العام الماضي عزمها التقدم بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي عام 2024.

وقد أبرمت كل من جورجيا وأوكرانيا اتفاقيات شراكة مع الاتحاد الأوروبي تهدف إلى التقريب بينهما اقتصادياً وسياسياً.

وزارت الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي باريس وبروكسل الأسبوع الماضي للمطالبة بتوسيع التزامات أوروبا تجاه أوكرانيا لتشمل جورجيا.