انت الان تتابع خبر منصب الرئاسة ورفض قرار المحكمة الاتحادية في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - السبت المقبل .. البرلمان يصوت على اعادة الترشيح لمنصب الرئاسة.. والاطار يكشف عن موعد إعلان كتلة الثبات الوطني.
بعد وصفه بغير العادل.. بارزاني يرفض قرار المحكمة الاتحادية ويتمسك بقانون النفط والغاز الخاص بالاقليم.
= مقترحات نيابية لمعالجة ازمة سعر الصرف بشكل تدريجي.. والبرلمان ينتظر الحلول من وزارة المالية.
= توجيهات امنية بمنع رفع صور بوتن في الأماكن العامة.. وبغداد تتحرك لإجلاء عوائل عراقية عالقة في اوكرانيا.
= مقترحات نيابية لمعالجة ازمة سعر الصرف بشكل تدريجي.. والبرلمان ينتظر الحلول من وزارة المالية.
= توجيهات امنية بمنع رفع صور بوتن في الأماكن العامة.. وبغداد تتحرك لإجلاء عوائل عراقية عالقة في اوكرانيا.