انت الان تتابع خبر منصب الرئاسة ورفض قرار المحكمة الاتحادية في نشرة السومرية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - السبت المقبل .. البرلمان يصوت على اعادة الترشيح لمنصب الرئاسة.. والاطار يكشف عن موعد إعلان كتلة الثبات الوطني.