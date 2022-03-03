التعليم العالي تعلن نتائج التصنيف العراقي للجامعات IRU

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "وقد أجرى المختصون بهذا الملف تقييما شاملا لثلاثة وثمانين مؤسسة تعليمية حكومية وأهلية موزعة على ست وثلاثين جامعة حكومية وسبع وأربعين جامعة وكلية أهلية وثمانمئة وخمس وسبعين كلية تخصصية وألف وسبعمئة وتسعة وعشرين قسما علميا".واضافت ان "التقييم تضمن معايير ترتبط بالبيئة المؤسسية والبرامج الأكاديمية وقد توزعت تفاصيلها وأوزانها على مجموعتين:

- معايير تقييم الأداء المؤسسي التي تضم الجودة والاعتماد المؤسسي 20% والتصنيفات العالمية 15% وفاعلية البحث العلمي 20% وخدمة المجتمع 5% وتعظيم الموارد 10% وأعضاء الهيئة التدريسية 10% والطلبة 15% والتنوع الدولي 5%..

- معايير تقييم أداء الأقسام العلمية التي تضم الجودة والاعتماد البرامجي 35% وفاعلية البحث العلمي 30% وأعضاء الهيأة التدريسية 20% والطلبة 15%.".



واشارت الوزارة الى ان "النتائج وأظهرت المنشورة (http://mohesr.gov.iq/ar/iru) تصدر جامعة بغداد بالمركز الأول على الجامعات الحكومية فيما جاءت كلية المستقبل الجامعة بالمركز الأول على الجامعات والكليات الأهلية وحقق مئة وخمسة وثمانون قسما مراكز متقدمة في التخصصات المتناظرة".

واوضحت ان "الوزارة تواصل إجراءاتها وسياستها في تطوير أداء جامعاتها وتحسين برامجها وقياس مخرجاتها وملائمتها للمستجدات العالمية".

