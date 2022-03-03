مقتل جندي في نزاع عشائري شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "نزاعا عشائريا نشب بين عشيرتين ضمن منطقة الجمعيات في مدينة الشعب شرقي بغداد".

واضاف ان "تم استخدام الاسلحة الخفيفة والمتوسطة في النزاع ما ادى الى تدخل قوة امنية وصلت لمكان الحادث في محاولة للسيطرة عليه ما اسفر عن مقتل جندي".



واشار المصدر الى ان "تعزيزات امنية وصلت الى مكان الحادث في محاولة للسيطرة على النزاع".