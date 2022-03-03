انت الان تتابع خبر مقتل جندي في نزاع عشائري شرقي بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بمقتل جندي اثناء محاولة قوة امنية فض نزاع عشائري شرقي بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "نزاعا عشائريا نشب بين عشيرتين ضمن منطقة الجمعيات في مدينة الشعب شرقي بغداد".
واضاف ان "تم استخدام الاسلحة الخفيفة والمتوسطة في النزاع ما ادى الى تدخل قوة امنية وصلت لمكان الحادث في محاولة للسيطرة عليه ما اسفر عن مقتل جندي".
واشار المصدر الى ان "تعزيزات امنية وصلت الى مكان الحادث في محاولة للسيطرة على النزاع".
واضاف ان "تم استخدام الاسلحة الخفيفة والمتوسطة في النزاع ما ادى الى تدخل قوة امنية وصلت لمكان الحادث في محاولة للسيطرة عليه ما اسفر عن مقتل جندي".
واشار المصدر الى ان "تعزيزات امنية وصلت الى مكان الحادث في محاولة للسيطرة على النزاع".