برلمان أوكرانيا يقر مشروع قانون لمصادرة الأصول الروسية في البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 مارس 2022

الخليج 365- متابعات

وافق البرلمان الأوكراني، اليوم الخميس، على مشروع قانون يسمح بمصادرة الأصول أو الممتلكات الخاصة بروسيا أو المملوكة لمواطنين روس في أوكرانيا بسبب غزو موسكو للبلاد.



وبحسب مشروع القانون الجديد، يمكن للحكومة أن تقترح على مجلس الأمن الأصول التي يمكن مصادرتها ليعطي موافقته بعد ذلك على نقلها لملكية الدولة الأوكرانية.

ودخل الغزو الروسي لأوكرانيا أسبوعه الثاني، الخميس، وسط ما يبدو أنه فشل في التخطيط حتى الآن؛ حيث توقفت قوتها الهجومية الرئيسية منذ أيام على طريق سريع شمالي كييف، وتوقفت عمليات اجتياح أخرى على مشارف مدن تتعرض لقصف شديد.