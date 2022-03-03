شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأوكراني: روسيا ستدفع ثمن جرائمها في حق شعبنا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي، أن روسيا ستدفع ثمن جرائمها في حق الشعب الأوكراني، مشيراً إلى أنه من المستحيل تدمير بلاده.

وأوضح أن الجيش الروسي يقطع المياه والكهرباء والغذاء والدواء عن المدنيين العزل، ويقصف الأحياء السكنية.

وأكد أن روسيا أصيبت بجنون العظمة، وأنها راهنت على حرب خاطفة على أوكرانيا ولكنها فشلت في تحقيق أي من أهدافها.

وأضاف أن حكومته تنسق وتتعاون مع كل الشركاء الأوروبيين، مشيرًا إلى أن جيشه لن يسمح لأي جهة كانت بأن تمحو أوكرانيا.

من ناحية أخرى كشف الانفصاليون في دونيتسك، أنهم سيطروا على 9 بلدات جديدة، ودمروا 70 آلية عسكرية.

وأكد الكرملن أن الرئيس بوتن سيترأس اليوم، اجتماعًا لمجلس الأمن القومي الروسي.

وجدد الوفد الروسي المفاوض، تأكيده أن المحادثات مع أوكرانيا في موعدها اليوم.