شكرا لقرائتكم خبر عن اختطاف ممثل الأمم المتحدة في خاركيف الأوكرانية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أفادت قناة العربية في خبر عاجل، باختطاف ممثل منظمة الأمم المتحدة في مدينة خاركيف الأوكرانية.

وأوضحت أنه تم احتطاف المسئول الدولي، في ظل قصف عنيف وانفجارات في عدة جبهات شمالي أوكرانيا.

وفي وقت سابق ناشد منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، الجميع قائلاً: “دعونا نقوم بعملنا في أوكرانيا”.

وكشفت مفوضية اللاجئين، أن مليون شخص فروا من أوكرانيا منذ بدء الهجوم الروسي.

وأعلنت وزارة الطاقة الأوكرانية، أن كييف تطلب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية مناشدة الناتو، للقيام بإغلاق المجال الجوي فوق المنشآت النووية.

من ناحية أخرى أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وأنه ما من شيء يهدد المدنيين.

وأوضح وزير الخارجية الروسي، أن الهدف من العملية هو حماية الأشخاص الذين يتعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية على مدار 8 سنوات من قبل النظام الأوكراني.