شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأوكراني: 16 ألف متطوع سيقاتلون إلى جانبنا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي، أن 16 ألف متطوع سيقاتلون إلى جانب القوات الوطنية لكييف.

وأوضح أن الحلفاء يرسلون يوميا مساعدات دفاعية لأوكرانيا، مشيرًا إلى أنه سيتم إعادة إعمار كل شيء وروسيا ستدفع التكلفة.

وهدد وزير الأمن الوطني الأوكراني، وبشكل ضمني باستهداف روسيا وعدم الاكتفاء بالدفاع.

في الوقت نفسه أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها دمرت 1612 منشأة عسكرية أوكرانية و39 منظومة دفاع جوي و52 رادارا و606 دبابات.

وأكد وزير الخارجية الروسي، أن مهمة العملية العسكرية الروسية، هي التخلص من النازيين في أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي يرفض ضمان أمن دولة على حساب أخرى مما أدى إلى تدهور الأوضاع ونحن مستعدون للحوار.

وفي وقت سابق أنشأت أوكرانيا، فيلقا دوليا بالجيش للمتطوعين الأجانب من خارج البلاد.

وقالت وسائل إعلام يابانية: إن عشرات اليابانيين استجابوا لدعوة أوكرانية من أجل التطوع في القتال إلى جانب الجيش الأوكراني ضد القوات الروسية.