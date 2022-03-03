شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الروسي: “بايدن” لوح بحرب عالمية ثالثة ونؤكد أنها ستكون نووية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف، أن الرئيس الأمريكي بايدن لوح بحرب عالمية ثالثة ونقول له إنها ستكون نووية بدون شك.

وأكد أن الأميركيين يريدون التحكم بأوروبا والعالم كما فعل هتلر، مشيرًا إلى أم بلاده مستعدة للحوار على أساس الاحترام المتبادل للمصالح.

وأوضح لافروف أن الغرب لا يستطيع تحديد ما هو مفيد أو مهدد لأمن روسيا، مؤكدًا أن لكل دولة الحرية في اختيار تحالفاتها ولكن ليس على حساب دولة أخرى.

وأضاف أن أوكرانيا ما زلت تماطل في المحادثات، لافتًا إلى أن نجاح المفاوضات مرتبط برغبة صادقة من أوكرانيا لإنهاء الحرب.

واتهم النظام في كييف بالنازي والإجرامي، مؤكدًا أن أوكرانيا تحاول منع بعض الجاليات الأجنبية من مغادرة المدن.

وأشار إلى أن وزيرة خارجية بريطانيا هددت باستخدام السلاح النووي ضد روسيا، مضيفًا أن لدى موسكو عقيدة عسكرية وهي تحدد آلية استخدام السلاح النووي.

وكشف أن حلف الناتو لم يلتزم بتعهداته بشأن التوسع شرقا، وهو ملتزم بقرارات ورغبات الولايات المتحدة، مؤكدًا أن الغرب يخطط من أجل بدء حرب نووية.