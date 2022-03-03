شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتماسك متأثرا بأزمة أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل
وبحلول الساعة 0726 بتوقيت جرينتش تماسكت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1926.10 دولار للأوقية (الأونصة). وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1930.50 دولار للأوقية.
وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر استثمارا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، فإن زيادة أسعار الفائدة الأمريكية يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى قفز البلاديوم، المستخدم في المحولات الحفَازة للحد من الانبعاثات اثنين بالمئة إلى 2721.78 دولار للأوقية بعد تسجيل أعلى مستوى منذ يوليو تموز عند 2735.18 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.
وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 25.34 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 1.3 بالمئة إلى 1085.35 دولار للأوقية.