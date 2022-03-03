شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتماسك متأثرا بأزمة أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تماسكت أسعار الذهب اليوم الخميس مع استمرار حذر المستثمرين بسبب الصراع بين روسيا وأوكرانيا، الأمر الذي عزز أيضا الطلب على المعدن النفيس وهو من أصول الملاذ الآمن في حين دفعت مخاوف الإمداد البلاديوم إلى الصعود لأعلى مستوى في سبعة شهور.

وبحلول الساعة 0726 بتوقيت جرينتش تماسكت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1926.10 دولار للأوقية (الأونصة). وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1930.50 دولار للأوقية.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر استثمارا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، فإن زيادة أسعار الفائدة الأمريكية يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى قفز البلاديوم، المستخدم في المحولات الحفَازة للحد من الانبعاثات اثنين بالمئة إلى 2721.78 دولار للأوقية بعد تسجيل أعلى مستوى منذ يوليو تموز عند 2735.18 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 25.34 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 1.3 بالمئة إلى 1085.35 دولار للأوقية.