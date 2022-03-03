أمريكا تؤجل تجربة صاروخ عابر للقارات لتهدئة التوتر النووي مع روسيا

02 مارس , 2022
واشنطن: قال الجيش الأمريكي إنه سيؤجل تجربة لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من الطراز مينيتمان 3، في محاولة على ما يبدو لتهدئة التوتر بعدما أعلنت روسيا أنها ستضع قواتها النووية في حالة تأهب قصوى.
وقال جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) "في مسعى لإظهار أنه لا نية لدينا للانخراط في أي أفعال يمكن أن يساء فهمها أو تفسيرها، أصدر وزير الدفاع توجيهاً بتأجيل تجربة إطلاق الصاروخ مينيتمان3 الباليستي العابر للقارات التي كانت مقررة هذا الأسبوع".
وأضاف أنه تم اتخاذ هذا القرار "لإثبات أننا قوة نووية مسؤولة".
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