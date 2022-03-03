قمة افتراضية بين بايدن وقادة اليابان وأستراليا والهند اليوم

واشنطن: يعقد الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم الخميس، قمة إفتراضية مع القادة الآخرين في التحالف الرباعي للحوار الأمني (كواد) الذي يضم الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند، حسبما أعلنت نيودلهي.

ويأتي البيان الصادر عن وزارة الخارجية الهندية بعد يوم على محادثة بين رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هي الثانية بينهما منذ الغزو الروسي لأوكرانيا الأسبوع الماضي.

وكانت الولايات المتحدة قد دعت نيودلهي إلى استخدام “نفوذها” لدى موسكو.

ولم يأتِ البيان الهندي على ذكر الأزمة الأوكرانية. وقال إن بايدن وفوميو كيشيدا وسكوت موريسون وناريندرا مودي سوف “يتبادلون الآراء والتقديرات بشأن التطورات المهمة في (منطقة المحيطين) الهندي والهادئ”.

وتأتي هذه القمة، وسط مخاوف من أن تصرف الحرب على اوكرانيا نظر الاميكريين عن مواجهة التوسع الصيني، اذ برزت مخاوف في الهند وغيرها من أن تصرف الأزمة الأوكرانية انتباه واشنطن عن المنطقة.

من جهة أخرى، قد يمثل الإجتماع فرصة للقادة الآخرين للضغط على مودي لاتخاذ موقف أكثر انتقادا للغزو الروسي لأوكرانيا.

وامتنعت الهند، أمس الأربعاء، مجددا عن التصويت على قرار في مجلس الأمن يدين الأعمال الروسية.

وقال بيان وزارة الخارجية الهندية المقتضب إن القادة الأربعة “سيراجعون الجهود المستمرة لتطبيق مبادرات القادة التي أعلن عنها في إطار أجندة كواد المعاصرة والإيجابية”.