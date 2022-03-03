لجنة انتخاب القاضيات العراقية تعلن نتائجها

وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان ورد لـ الخليج 365، ان"الانتخابات اسفرت عن فوز القاضيات كل من (تغريد عبد المجيد ناصر واميله مفرود عبود وعلياء علي ناصر ونوار عبيد علي وشيماء فتحي معمر) لعضوية مجلس ادارة رابطة القاضيات العراقية بصفة اصلية".واضاف ان "كل من القاضيات "سعاد حامد محمود واريج خليل حمزة وسيماء نعيم هوين) فزن بصفة اعضاء احتياط".

واشار البيان الى ان "مجلس القضاء الاعلى يهنئ بهذه المناسبة القاضيات الفائزات ويتمنى لهن النجاح في مهامهن وتمثيل زميلاتهن خير تمثيل".