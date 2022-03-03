نائب يتحدث عن حل للمشهد السياسي 'المعقد'

وقال البولاني في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "تشكيل حكومة اختصاصيين ذات برنامج إصلاحي تتفق عليه القوى الرئيسية قد يكون حلاً للمشهد السياسي المعقد".

وأضاف "والأخذ بنظر الاعتبار التوقيتات الزمنية قصيرة الأمد لمعالجة الملفات الاقتصادية الملحة".



ويشهد العراق أزمة سياسية بعد الانتخابات البرلمانية في تشرين الأول من العام الماضي، ويتخوف مراقبون من دخول البلاد في فراغ دستوري.