مصرف حكومي يحدد شرطا للتقديم على السلف والقروض

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "التقديم على السلف الكترونيا اما القروض تتم عن طريق مراجعة فروع المصرف".وأضاف البيانه، انه "لا يوجد اي وسيط بين المصرف والزبون".

وتابع، "سيتم نشر الرابط الخاص بالتقديم قريبا على الصفحة الرسمية للمصرف".

