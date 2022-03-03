انت الان تتابع خبر مصرف حكومي يحدد شرطا للتقديم على السلف والقروض والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وجه مصرف الرشيد، اليوم الخميس، فروعه بعدم استلام اي موافقة خاصة في منح السلف والقروض .
وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "التقديم على السلف الكترونيا اما القروض تتم عن طريق مراجعة فروع المصرف".
وأضاف البيانه، انه "لا يوجد اي وسيط بين المصرف والزبون".
وتابع، "سيتم نشر الرابط الخاص بالتقديم قريبا على الصفحة الرسمية للمصرف".
وأضاف البيانه، انه "لا يوجد اي وسيط بين المصرف والزبون".
وتابع، "سيتم نشر الرابط الخاص بالتقديم قريبا على الصفحة الرسمية للمصرف".