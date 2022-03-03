انت الان تتابع خبر الاختفاء والبدء من جديد: حلم قابل للتحقيق في هذا البلد! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - في اليابان شركات مختصّة في مساعدة أولئك الذين يرغبون في الهروب من حياتهم، ذكرت شبكة "بي بي سي" البريطانية أنها قادرة أن تمحي أي أثر قد يساعد في الوصول إليهم.وأُطلق على هذه الخدمة اسم "خدمات الحركة الليلية" التي تساعد الأشخاص الذين يريدون الاختفاء في تكتم بل وتوفر لهم السكن لهم في أماكن سرية.سمّت اليابان هؤلاء الأشخاص باسم "الجوهاتسو"، وهي كلمة يابانية تعني التبخر، وذلك في إشارة إلى اختفائهم عمدًا لسنوات وعقود من دون ترك أي أثر لهم.وفيما تتعدّد دوافع هؤلاء، أقرّ شو هاتوري، مؤسس شركة معنية بتقديم هذه الخدمات في الستعينات بأنه اعتقد في البداية أن الأزمات الاقتصادية والديون هي الدافع الوحيد للناس إلى الفرار من حياتهم المضطربة، لكنه سرعان ما اكتشف أن هناك أسبابًا اجتماعية أيضًا.

والأمر المفاجئ بحسب هاتوري هو أن سبب الانتقال يكون في غالبية الأحيان أمر إيجابي، مثل الالتحاق بالجامعة أو الحصول على وظيفة جديدة أو الزواج.

مع الإشارة إلى وجود انتقال محزن مثل التسرب من الجامعة، أو فقدان وظيفة أو التهرب من شخص مطارِد.

وكشف عالم الاجتماع هيروكي ناكاموري الذي أجرى أبحاثًا عن "الجوهاتسو" لأكثر من عقد أن "هذه الشركات تساعد الأشخاص اللاجئين إليها على سحب الأموال بحرّيّة من أجهزة الصراف الآلي من دون الإبلاغ عنهم وكذلك، تمحو مقاطع الفيديو التي تلتقطها كاميرات المراقبة بالقرب من منازلهم، التي يمكن أن تكون قد قامت بتصويرهم أثناء هروبهم".