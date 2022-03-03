خلال اليوم الأخير.. انخفاض عدد الإصابات اليومية بكورونا في روسيا إلى 93 ألفا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

سجلت روسيا انخفاضا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، حيث رصدت 93026 إصابة جديدة و781 حالة وفاة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 97455 إصابة و786 وفاة في اليوم السابق .



وأعلن المركز الروسي لمكافحة الجائحة أن 10620 شخصا تم إيواؤهم في المستشفيات خلال اليوم الماضي لتلقي العلاج. وتماثل 170689 مريضا للشفاء خلال الساعات الـ24 الأخيرة مقابل 183530 مريضا في اليوم السابق.

وتم تسجيل أكبر عدد من الإصابات اليومية في مقاطعة سفيردلوفسك (4797 حالة) تليها مقاطعة سامارا (3874 حالة) ومدينة سان بطرسبورغ (3562 حالة).

وبذلك بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا منذ بداية تفشي الجائحة بروسيا 16 مليونا و685850 إصابة، تعافى منها 14 مليونا و102684 شخصا، فيما توفي 354011 شخصا حتى الآن.