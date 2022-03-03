الشيخ محمد بن زايد يستقبل رئيس الباراغواي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية رئيس الباراغواي ماريو عبدو بينيتيز الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة يحضر خلالها احتفالات بلاده بيومها الوطني في معرض " إكسبو 2020 دبي ".



بحث الجانبان ـ خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي ـ مختلف أوجه العلاقات بين البلدين وسبل تنمية التعاون ودفعه إلى الأمام خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والتنموية والطاقة المتجددة .

وتبادل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس الباراغواي وجهات النظر بشأن مستجدات الأحداث في المنطقة والعالم والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وتناول اللقاء معرض " إكسبو 2020 دبي " والنجاح الذي حققته دولة الإمارات عبر استضافتها هذه الدورة الاستثنائية من المعرض بجانب مشاركة الباراغواي التي تجسد تنوع البلد الثقافي والجغرافي وتدعو إلى اكتشاف الفرص والإمكانيات الاستثمارية المتنوعة.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات حريصة على توسيع قاعدة علاقات التعاون والشراكة ومد جسور التواصل مع مختلف دول العالم الصديقة انطلاقا من مبادئها التي تقوم على أسس التعاون والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة لما فيه الخير والنماء للجميع.

من جانبه أعرب الرئيس ماريو عبدو بينيتيز عن سعادته بزيارة دولة الامارات، وثمن الدعم الذي قدمته الدولة إلى القطاع الطبي في الباراغواي لمواجهة جائحة " كوفيد ـ 19 ".