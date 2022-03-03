في فبراير.. أكثر من 20 اقتحاماً للمسجد الأقصى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية أن الاحتلال الاسرائيلي ومستوطنيه اقتحموا المسجد الأقصى أكثر من 20 مرة، ومنعوا رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي بالخليل، 43 وقتاً، في فبراير (شباط) الماضي.



وقالت وزارة الأوقاف، في تقرير شهري أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الخميس، أن "الاحتلال سلم إخطاراً بوقف العمل في مسجد بقرية مردا، وأخطر بوقف أعمال الترميم الجارية في مقام النبي صالح في بلدة ترقوميا، كما أخطر بوقف العمل وهدم مقبرة في بلدة إذنا غرب الخليل، وسلم إخطاراً يقضي بوقف العمل في مقبرة عائلة عواد في منطقة الراس القريبة من جدار التوسع العنصري غرب البلدة".

وبين التقرير أن "قوات الاحتلال انتشرت على أبواب المسجد الأقصى وداخله لتأمين اقتحامات المستوطنين، وطلاب المعاهد الدينية اليهودية، برفقة حاخامات الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوساً تلمودية في المنطقة الشرقية منه، فيما اقتحمت عناصر من حكومة الاحتلال المصلى القبلي في المسجد الأقصى، ونفذوا جولة استفزازية داخله".