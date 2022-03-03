مارتن غريفيث يدعو إلى تسهيل عمل الأمم المتحدة في أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 مارس 2022

طلب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، في مقابلة، الخميس، من المتحاربين الأوكرانيين والروس، إتاحة الفرصة للمنظمة الدولية لأداء عملها في أوكرانيا، وحماية المدنيين.



وقال غريفيث: "الآن بعدما توفرت لنا الموارد لهذه المهمة، نحتاج إلى أن يسمح لنا أطراف النزاع بذلك والوفاء بمسؤولياتهم بموجب القانون الإنساني الدولي".

وأشار غريفيث إلى أن الأمم المتحدة جمعت حتى الآن في يومين، وبفضل سخاء المانحين 1.5 مليار دولار من أصل 1.7 مليار مساعدات طارئة.