دولة الإمارات تقدم مساعدات شتوية لـ20 ألف أسرة في أوزبكستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تقديم المساعدات الشتوية للمتأثرين من تداعيات البرد وسوء الأحوال المناخية في 26 دولة حول العالم.



ووزعت الهيئة خلال اليومين الماضيين مساعدات شتوية تضمنت وسائل التدفئة والأغطية والملابس الشتوية والمواد الغذائية ومستلزمات الأطفال، على حوالي 20 ألف أسرة في أوزبكستان، عبر وفودها الموجودة على الساحة الأوزبكية للإشراف على إيصال المساعدات إلى المتأثرين وتفقد أوضاعهم والوقوف على احتياجاتهم الضرورية.

وتأتي هذه المساعدات ضمن برنامج "حملة الشتاء" الذي تنفذه الهيئة في إطار توجيهات الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لصالح المتأثرين من موجات البرد والأحوال المناخية في الدول الأكثر تأثرا بتداعياتها الإنسانية.

وكثفت هيئة الهلال الأحمر جهودها الإغاثية خلال الفترة الماضية لتخفيف معاناة المتأثرين من الأحوال المناخية السيئة وتلبية احتياجاتهم الشتوية وتحسين أوضاعهم الإنسانية.

وتواجدت الهيئة في الدول المعنية بالمبادرة عبر وفودها الميدانية التي استطاعت الوصول للاجئين والنازحين في مختلف المناطق المستهدفة وقدمت جميع سبل الدعم والمساندة.

وأكدت الهيئة أن استجابتها الإنسانية تجاه تداعيات سوء الأحوال الجوية على اللاجئين والنازحين كانت قوية وسريعة، حيث بدأت جهود الإغاثة الطارئة والعاجلة مع تفاقم تداعيات البرد والشتاء ما كان له أكبر الأثر في تخفيف حدته على المتأثرين.

ولفتت إلى أنه تم تنسيق جهود الإغاثة الميدانية مع الشركاء في تلك الساحات بصورة مكنت الهيئة من أداء دورها والوصول إلى المتأثرين في مناطقهم وتوفير مستلزماتهم الضرورية، مشددة على أن جهودها الإغاثية ستتواصل حتى نهاية فصل الشتاء حسب الخطة التي تم وضعها.