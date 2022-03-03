شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تؤكد أن تهديد بايدن بقطع العلاقات مع موسكو "محاولة ترويع" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

وصف نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قطع العلاقات مع روسيا بـ "محاولة لترويع موسكو".



ونقلت وكالة انترفاكس الروسية عن ريابكوف في مقابلة تليفيزيونية: "هذه محاولة أخرى لترويعنا. ولكني أكرر وأؤكد أننا غير خائفين، نعمل بثقة وهدوء، ولنا أهداف محددة، وسنتعامل معها".

وشدد في الوقت نفسه على أنه "لا أحد يعتزم وقف الحوار مع الولايات المتحدة".