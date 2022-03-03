الادعاء الإسباني يسقط كل التحقيقات ضد الملك السابق خوان كارلوس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أسقط مكتب الادعاء العام الإسباني كل التحقيقات الخاصة بالملك السابق خوان كارلوس، ما يعني أن الملك (84 عاما) يمكنه العودة الآن إلى البلاد من المنفى.



وذكرت صحيفة إل بايس، اليوم الخميس، أن القضاء وجد الكثير من "المخالفات" في السلوك المالي للملك السابق ولكنه لم يحيلها إلى المحاكمة بسبب قانون سقوط العقوبة بالتقادم وحصانته قبل أن يتخلى عن العرش في 2014 والضرائب التي دفعت بأثر رجعي.

وأطلقت السلطات الإسبانية منذ 2020 ثلاثة تحقيقات بشأن والد الملك فيليب السادس. وبالإضافة إلى حسابات في جيرسي، ركزت التحقيقات على رشى مزعومة تم دفعها خلال بناء خط سكة حديد سريع في السعودية ومزاعم بتبرعات غير معلنة.

وبحسب المزاعم، أعطى رجل أعمال مكسيكي الملك خوان كارلوس بطاقات ائتمانية استخدمها لشراء حصان قفز بقيمة أكثر من عشرة آلاف يورو (11 ألف دولار) لحفيدته.

ولتجنب الإجراءات الجنائية للتهرب الضريبي، دفع خوان كارلوس ضرائب بقيمة أكثر من خمسة ملايين يورو قبل عام، حسبما أكد محاميه آنذاك.