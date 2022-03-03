شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هكذا ردت روسيا على تصريحات بايدن عن قطع العلاقات مع موسكو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

وصف نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن قطع العلاقات مع روسيا بأنها "محاولة لترويع موسكو".



ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن ريابكوف القول في مقابلة تلفزيونية :"هذه محاولة أخرى لترويعنا. ولكني أكرر وأؤكد أننا لسنا خائفين. نحن نعمل بثقة وهدوء، ولدينا أهداف محددة، وسنتعامل معها".

وشدد في الوقت نفسه على أنه "لا أحد يعتزم وقف الحوار مع الولايات المتحدة".