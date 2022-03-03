شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل تشريعى يحظر الوساطة العقارية إلا للمقيد اسمه بسجل خاص.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي حبالي، الأسبوع القادم، مشروع قانون مقدماً من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (120) لسنة 1982 وقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر به، في ضوء تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وجاءت المادة الثانية لتقضي بحظر مزاوله أعمال الوكالة التجارية والوساطة التجارية أو العقارية إلا لمن يكون اسمة مقيدا في السجل المخصص لذلك، حيث أقرت بأنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (34) لسنة 1976 في شأن السجل التجارى، تحظر مزاولة أي عمل من أعمال الوكالة التجارية، أو الوساطة التجارية أو العقارية، إلا لمن يكون اسمه مقيداً في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين، أو سجل الوسطاء العقاريين بحسب الأحوال المُعدين لذلك الغرض بالوزارة المختصة.