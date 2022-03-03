شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تعلن تنظيم أكبر دورة تدريبية لأعضائها بمحافظات الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي حماد الرمحي، السكرتير العام المساعد، رئيس لجنة التدريب، عن تنظيم أكبر دورة تدريبية للصحفيين بمحافظات الصعيد.

وقال حماد الرمحي إن الدورة تضم برنامج تدريبي متقدم يشمل 4 دورات تدريبية ويقوم بها نخبة متميزة في التدريب الصحفي والإعلامي، مضيفا أن الدورة التدريبية الأولى بعنوان "مهارات الكتابة الصحفية وفنون الديسك" للكاتب الصحفي محمد الدسوقي مدير تحرير جريدة الأهرام، وتشمل مجموعة من المحاور من أهمها مهارات الكتابة الصحفية، وأساليب كتابة الفنون الصحفية "الخبر والتقرير والتحقيق والفيشتر"، وأساليب معالجة الأخطاء اللغوية، وأسليب معالجة أخطاء الصياغة الصحفية ومهارات احتراف "الديسك"، ومهارات كتابة العناوية الصحفية.

وأكد حماد الرمحي أن الدورة التدريبية الثانية تدور حول مهارات الكتابة الرقمية وتحسين محركات البحث SEO، تحت إشراف الكاتب الصحفي وخبير الصحافة الرقمية وتصميم وتطوير المواقع الإخبارية محمد الضبعان، متابعا:"هذه الدورة تخدم الدورة الأولى وتساعد الصحفي على مهارات الكتابة باحترافية في المواقع الإلكترونية لضمان توصيل الرسالة الصحفية لأكبر قطاع من الجمهور، وتشمل مجموعة من المحاور من أهمها، قواعد الكتابة الرقمية للمواقع الإلكترونية، مهارات الكتابة المتوافقة مع محركات البحث «SEO» والمعايير الأساسية لتصدر محركات البحث".

وأشار رئيس لجنة تطوير المهنة والتدريب إلى أن الدورة الثالثة وهي "التسوق الإلكتروني ومهارات إدارة المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي" تحت إشراف الكاتبة الصحفية وخبيرة التسويق الإلكتروني شيرين عجمي، وتهدف هذه الدورة إلى تعليم مهارات تسويق الموضوعات الصحفية وضمان انتشارها ووصولها لأكبر عدد من المشاهدين، وتحقيق الأرباح من جمهورها، فضلاًعن تعلم مهارات إدارة المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع :"كما تشمل الدورة مجموعة من المحاور من أهمها، مهارات التسويق الإلكتروني، ومهارات إدارة منصات ومواقع التواصل الاجتماعي في التسويق الإلكتروني، ومهارات صناعة وقيادة الترند،أما الدورة الأخيرة فهي "تقنيات الواقع المعزز والعالم الافتراضي" والربط بينها وبين الصحافة الورقية والإلكترونية، تحت إشراف خبيرة الإعلام والذكاء الاصطناعي الإعلامية رضا الكرداوي، والتي تضم مهارات وتقنيات الواقع المعزز في الصحافة والإعلام ومهارات صناعة نماذج الواقع المعزز وربطها بالصحافة الورقية، ومهارات صناعة الصور والفيديوهات والمجسمات «3D» وغيرها من المهارات والتقنيات المستخدمة في صحافة الذكاء الاصطناعي".

وذكر حماد الرمحي أن الهدف من هذه الدورات هو ثقل مواهب وقدرات الصحفيين بما يتماشى مع الثورة الرقمية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في الصحافة والإعلام.