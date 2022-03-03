شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عابد يشارك بمؤتمر رابطة مجالس الشورى والشيوخ بالرباط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك النائب علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب فى أعمال مؤتمر رابطة مجالس الشورى والشيوخ والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي، ومنتدى الحوار البرلماني مع مجالس الشيوخ بأمريكا اللاتينية، بالعاصمة المغربية الرباط.

ومن المتوقع أن تبدأ اليوم بالعاصمة المغربية الرباط ، فعاليات مؤتمر رابطة مجالس الشورى والشيوخ والمجالس المماثلة بأفريقيا والعالم العربي ،والذي يستمر حتى الخامس من مارس الجاري ويشمل المؤتمر على عدة محاور.

ويتمثل المحور الأول في دور مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في تعزيز التعاون جنوب جنوب، والمحور الثاني هو المبادلات التجارية والاقتصادية بين الفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية والكرابيب: الواقع والأفاق"، أما المحور الثالث: "العدالة المناخية والصحية: الدور الترافعي لمجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة"

ويعقب ذلك عقد اجتماع للجنة صياغة "ميثاق الرباط لمجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي وأمريكا.