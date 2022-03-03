تشريع و7 طلبات إحاطة لوزيرى البترول والبيئة أمام طاقة النواب الأسبوع المقبل

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، 7 طلبات إحاطة لوزيري البترول والبيئة، فضلا عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنه 2015.

وحسب جدول أعمال يوم الإثنين، تناقش اللجنة البرلمانية موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من النائب ميرفت عازر بشأن رفع مقلب القمامة بمدخل قرية كوم النور مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية والذي يتسبب في معاناة الأهالي من الروائح الكريهة ، كما يتسبب اشتعال النيران به في تصاعد أدخنة كثيفة مما يؤدى إلى زيادة التلوث بالمنطقة بالإضافة لحجب الرؤية عن طريق حيوى مجاور لهذا المقلب يربط بين ميت غمر ومدينة السنبلاوين، ومن النائبايمن محسب بشأن تعظيم الاستفادة من المحميات الطبيعية وخطط تطويرها واستغلالها بالشكل الأمثل تمشيا مع خطة الدولة للتطوير.

وخصصت اللجنة إجتماعتها الثلاقاء لمناقسة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب أحمد عبد الحكيم دراج بشأن سرعة إنهاء توصيل الغاز الطبيعي لقرى الوحدة المحلية بميت عساس – مركز سمنود بمحافظة الغربية ، وسرعة توصيل الغاز الطبيعي لباقي قرى الوحدة المحلية (كفر الثعبانية – كفر حسان - الناوية - محلة خلف - بهبيت الحجارة – طليمة)، عدم توصيل الغاز الطبيعي لقرى الوحدة المحلية بميت حبيب- مركز سمنود بمحافظة الغربية، وموضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من التايب عبد المنعم شهاب بشأن التأخر الغير مبرر في توصيل الغاز الطبيعي لبعض قرى مركز طنطا بمحافظة الغربية مثل( صناديد - منشية جنزور - الرجدية – شبشير الحصة) رغم توصيل الصرف الصحي منذ عدة سنوات . - التأخر الغير مبرر في توصيل الغاز الطبيعي لبعض قرى مركز طنطا (شوير - ميت السودان - محلة منوف) بمحافظة الغربية رغم توصيل الصرف الصحي منذ أكثر من خمس سنوات .

يأتي ذلك إلي مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب غباشي محمد بدوى بشأن عدم إدراج قريتي (تلبنت قيصر ، شقرف) مركز طنطا بمحافظة الغربية في خطة توصيل الغاز الطبيعي للعام المالي 21/22 وإدراج قرى أخرى بدلاً منهما رغم التصاقهما بقرية برما والمنتهى إدخال الغاز الطبيعي لها.