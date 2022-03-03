"راقبها من الشباك وتتبعها للشارع".. مهتز نفسيًا يعتدي على فتاة بسلاح أبيض بشبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

شهدت مدينة شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، اليوم الخميس، اعتداء مهتز نفسيًا على فتاة أثناء سيرها في الشارع، حيث حاول التحدث معها إلا أنها عنفته بشدة فاعتدى عليها بسلاح أبيض فأحدث بها إصابات في الوجه واليد.

وتمكن الأهالي من تخليص الفتاة من يده ونقلها للمستشفى وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بالتحفظ عليه، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وبيان سلامة قواه العقلية من عدمه.

وتلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم ثاني شبرا الخيمة يفيد تلقيه بلاغ من فتاة باعتداء شخص عليها بسلاح أبيض وأحدث بها إصابات بالوجه واليد وتم نقلها للمستشفى.

توصلت التحريات إلى أن الفتاة مصابة بعدة إصابات في الوجه واليد، وتبين أن المتهم استغل علاقة الجوار التي تربطهما وشاهد الفتاة عدة مرات داخل منزلها من الشباك، حيث يسكن في العقار المقابل لمنزلها وعقب خروجها من المنزل تتبعها وحاول التحدث معها فعنفته فاتعدى عليها بـ "كاتر" فأحدث إصابتها عدة إصابات في الوجه واليد، وعندما استغاثت بالمارة قام أحد المارة بضربه على رأسه بعصا فترك الفتاة وفر هاربًا، وجرى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتمكن ضباط مباحث القسم من القبض على المتهم وتبين أنه مهتز نفسيًا واعترف بارتكاب الواقعة وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على المتهم وبيان سلامة قواه العقلية من عدمه وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.