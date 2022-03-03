رسميا.. الإعلاميين تستدعي شريف عامر ومبروك عطية للتحقيق بسبب "الزيجات الحرام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أصدرت نقابة الإعلاميين برئاسة طارق سعدة، النقيب، قرارا باستدعاء شريف عامر مقدم البرامج بقناة Mbc مصر وذلك لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني و"استمراره في ارتكاب المخالفات المهنية إما بالاتفاق مع ضيوفه أو السماح لهم بالكذب والتضليل والإهانة للشعب المصري"، وفق البيان.

وبحسب بيان للنقابة اليوم الخميس، يأتي ذلك على خلفية "ما حدث مع الدكتور مبروك عطية الذي نطق بما لا يعي بالمخالفة للحقيقة والواقع".

وأكدت الإعلاميين كامل احترامها واعتزازها بأبناء الشعب المصري العظيم وأنها لن تسمح بتوجيه أي إهانة لأي مصري.

وحذرت النقابة إدارة mbc مصر من كثرة الأخطاء واللامهنية التي تمارس على شاشتها، مؤكدة أن المحتوى الإعلامي المقدم ومن خلال الخريطة البرامجية ورصد وتقييم المرصد الإعلامي التابع للنقابة ضعيف جدا، ولا يتناسب مع حجم الإنفاق، وعلى إدارتها مراجعة الأمر لتحسين مستوى رسالتها الإعلامية.

كان مبروك عطية، قال في برنامج "يحدث في مصر": "ثلاث أرباع الزيجات في مصر حرام، فغير القادر على الباءة زواجه حرام. هناك من يتعاطى أدوية من أجل الإنجاب وهذا حرام".