تنظيم الاتصالات: نقلة نوعية لجودة الخدمات المقدمة للمستخدمين في 2022



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء حجاج:

بحث حسام الجمل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مع هولين زاو الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، الدور المحوري لمصر كونها عضوا مؤثرا في أعمال وأنشطة الاتحاد الدولي للاتصالات، بحسب بيان من جهاز تنظيم الاتصالات اليوم الخميس.

كما بحث الجانبان، خلال اجتماعهما على هامش فعاليات المؤتمر العالمي لمعايير قياسات الاتصالات والمنعقد حاليا بمدينة جنيف بسويسرا، الوقوف على أحدث المعايير الدولية في مجال الاتصالات خاصةً فيما يشهده العالم من تغييرات سريعة وتعاظم دور تكنولوجيا الاتصالات في ظل جائحة كورونا.

وقال حسام الجمل إن الاجتماع مع زاو يأتي في ظل ما يشهده سوق الاتصالات المصري من تغيرات سريعة لا سيما مع تبني الدولة المصرية استراتيجية التحول الرقمي بكافة مؤسساتها، فكان لابد من الاستفادة من تجارب الأسواق العالمية، وتحديدًا مع تعاظم الدور الذي تلعبه التكنولوجيات الحديثة للاتصالات في ظل ظاهرة التغير المناخي من ناحية وجائحة كورونا من ناحية أخرى.

وأضاف أن عام 2022 هو عام الجودة بالسوق المصري، حيث سيشهد السوق هذا العام نقلة نوعية في جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين وذلك بعد أن قام الجهاز بإتاحة الترددات الجديدة للمشغلين بتقنية TDD، وتطبيق استراتيجية جديدة للإسراع في عملية بناء أبراج المحمول.

من ناحيته أشاد الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات بجهود مصر في مجال حوكمة وتنظيم سوق الاتصالات والأطر التنظيمية التي أصدرها الجهاز مؤخرًا والخاصة بمراكز البيانات وإنترنت الأشياء.

كما أشاد زاو بما قام به جهاز تنظيم الاتصالات من جهود ومبادرات وإصدار لأطر تنظيمية نتج عنها رفع ترتيب مصر 54 مركزًا دوليًا في عام واحد فقط بمؤشر الأداء التنظيمي للاتصالات وفقًا للتقرير الصادر من الاتحاد الدولي للاتصالات.

وأشاد كذلك بالمشروعات القومية التي تنتهجها الدولة المصرية خاصةً مشروع "حياة كريمة" ودوره الحيوي في تطوير ورفع كفاءة شبكات الاتصالات بكافة ربوع القرى المصرية.

وتشارك مصر في أعمال المؤتمر العالمي لمعايير قياسات الاتصالات والمنعقد بمدينة جنيف في الفترة من 1 إلى 9 مارس 2022 ممثلة في وفد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات برئاسة المهندس حسام الجمل.

وتعد مصر من أقدم الأعضاء في الاتحاد الدولي للاتصالات لانضمامها منذ عام 1856، كما أنها عضو في مجلس إدارة الاتحاد منذ 1973، وعلى مدار تلك السنوات مارست الدولة المصرية دورا قياديا للتنسيق بين دول المنطقة العربية والأفريقية وتقريب وجهات النظر فيما بينها لتحقيق أكبر مصالح لدول المنطقتين خاصة والدول النامية بشكلٍ عام، وفقا للبيان.

وينعقد المؤتمر العالمي لمعايير قياسات الاتصالات كل 4 أعوام بمشاركة 140 دولة تحت مظلة الاتحاد الدولي للاتصالات، ويناقش قرارات الاتحاد المتعلقة بأهم تقنيات الاتصالات الحديثة والمواصفات الفنية القياسية التي تتضمن تشغيل خدمات وأجهزة الاتصالات بأفضل صورة ممكنة.