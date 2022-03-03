التموين: ارتفاع عدد المحال المشاركة في الأوكازيون الشتوي إلى 3775 محلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ارتفاع عدد المحال المشاركة في موسم التصفية ‏الموسمية "‏الأوكازيون الشتوي" إلى 3775 محلا، منذ بدء فترة التخفيضات في 7 فبراير الماضي.‏

وكشف أحمد أبوالفضل، مدير عام الإدارة العامة لشئون الرقابة، على الأنشطة السلعية ‏والمعاملات التجارية بوزارة التموين تحرير 889 محضر مخالفة، تنوعت بين 8 عدم ‏إعلان عن الأسعار، و491 محضرا للعمل بدون تصريح، و389 أوكازيونا وهميا ومحضر مخالفة لغة عربية (استخدام لغة أجنبية في الإعلان دون العربية).‏

وأشار إلى أنه بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تقوم جميع ‏المديريات على مستوى الجمهورية بتقديم تسهيلات للمحال التجارية التي ترغب في المشاركة في ‏الأوكازيون، من خلال حصولها على تصاريح الدخول في ‏‏موسم التخفيضات الشتوية.‎ ‎

وأضاف أنه طبقا للقرار الوزاري فإن كل محل سيكون له الفرصة في تقديم تخفيضات على ‏السلع المتاحة لديه لمدة 15 يوما من ‏‏إجمالي فترة الأوكازيون المحددة بشهر كامل‎.‎

وأكد أبوالفضل على ضرورة إعلان المحال عن التخفيضات الحقيقية على السلع المعروضة بها منعا للمساءلة ‏القانونية حال تقديم عروض ‏‏وتخفيضات وهمية على السلع والمنتجات المختلفة‎.‎