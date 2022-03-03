التموين: ارتفاع عدد المحال المشاركة في الأوكازيون الشتوي إلى 3775 محلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ارتفاع عدد المحال المشاركة في موسم التصفية الموسمية "الأوكازيون الشتوي" إلى 3775 محلا، منذ بدء فترة التخفيضات في 7 فبراير الماضي.
وكشف أحمد أبوالفضل، مدير عام الإدارة العامة لشئون الرقابة، على الأنشطة السلعية والمعاملات التجارية بوزارة التموين تحرير 889 محضر مخالفة، تنوعت بين 8 عدم إعلان عن الأسعار، و491 محضرا للعمل بدون تصريح، و389 أوكازيونا وهميا ومحضر مخالفة لغة عربية (استخدام لغة أجنبية في الإعلان دون العربية).
وأشار إلى أنه بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تقوم جميع المديريات على مستوى الجمهورية بتقديم تسهيلات للمحال التجارية التي ترغب في المشاركة في الأوكازيون، من خلال حصولها على تصاريح الدخول في موسم التخفيضات الشتوية.
وأضاف أنه طبقا للقرار الوزاري فإن كل محل سيكون له الفرصة في تقديم تخفيضات على السلع المتاحة لديه لمدة 15 يوما من إجمالي فترة الأوكازيون المحددة بشهر كامل.
وأكد أبوالفضل على ضرورة إعلان المحال عن التخفيضات الحقيقية على السلع المعروضة بها منعا للمساءلة القانونية حال تقديم عروض وتخفيضات وهمية على السلع والمنتجات المختلفة.