محافظ قنا يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء موقعه البارود

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي :

وسط فرحة عارمة واحتفالات رائعة، شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة بمقر النصب التذكارى لشهداء موقعة البارود، بحضور حازم عمر نائب محافظ قنا، واللواء عاطف نجيب مساعد مدير أمن قنا، واللواء عصام جمال الدين مدير المخابرات العامة لجنوب الصعيد والبحر الأحمر، والمهندس نبيل الطيبي السكرتير العام لمحافظة قنا والنائب مصطفى بكري.

بدأت مراسم الاحتفال بعزف السلام الجمهورى، وعقب ذلك وضع محافظ قنا إكليلا من الزهور على النصب التذكارى وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء معركة البارود التاريخية تلاها الاستماع إلى سلام الشهيد، كما شهد الحفل تقديم عدد من العروض الفنية والرياضية على أنغام الأغاني الوطنية من قِبل فِرق الكشافة وبراعم إدارة التربية والتعليم بقفط والتي تناولت تاريخ مصر ومحافظة قنا ومركز قفط وقرية البارود، حيث حازت العروض على إعجاب جميع الحضور، وقدمت فرقة قنا القومية للفنون الشعبية عرضا فنيا.

قدم المحافظ التهنئة للحضور ولكافة أبناء المحافظة بمناسبة الذكرى 223 لموقعة البارود، ذلك الحدث الذى وقع في الثالث من مارس عام 1799، مؤكدا أن اجدادنا من ابناء قرية البارود وأبناء محافظة قنا بصفة عامة قدموا ملحمة بطولية سجلها التاريخ في الوطنية والدفاع عن الكرامة، تسلحوا فيها بالوطنية والإيمان، ونجحوا في التصدى للإسطول الفرنسى وإغراق السفن الحربية في نهر النيل.

وأضاف الداودي "أجدادنا تمكنوا من إيقاف الغزو الفرنسى لصعيد مصر، ونجحوا في تكبيد القوات الفرنسية بخسائر فادحة، وكانت تلك الهزيمة بمثابة بداية النهاية للحملة الفرنسية على الصعيد وعلى مصر بوجه عام وتخليداً لهذه الملحمة التاريخية فقد اختارت المحافظة هذا اليوم ليكون عيداً قوميا لها، لافتا إلى أننا نُحيى هذه المناسبة التاريخية سنويا لنستلهم منها روح الفداء والولاء والتضحية في سبيل بناء وطننا الغالي مصر ن ونجدد العزم على مواصلة الكفاح خلف قيادتنا السياسية الحكيمة في سبيل تحقيق الرؤية التنموية التي أطلقها ويرعاها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، داعين الله أن تنعم مصر بالأمن والإستقرار والخير والرخاء".