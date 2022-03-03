سرعة وصول أنقذت أرواح.. حريق شقة بحدائق الأهرام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

حالت سرعة وصلة قوات الحماية المدنية دون وقوع خسائر في الأرواح إثر نشوب حريق داخل شقة سكنية بحدائق الأهرام غرب الجيزة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من عقار بالبوابة الثالثة.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ 3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء خلوصي تنسيقا مع العقيد أحمد الدسوقي مأمور قسم الهرم.

تبين بالفحص اندلاع حريق داخل شقة بالعقار رقم 194 ص، وحاصر رجال الدفاع المدني مصدرها ومنعوا خطر امتدادها إلى الوحدات المجاورة دون إصابات.

جرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران، وتحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بالواقعة.