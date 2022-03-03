سفير الإمارات بواشنطن: علاقتنا مع أمريكا تمر باختبار ضغط

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 مارس 2022 01:23 مساءً - قال يوسف العتيبة، سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة اليوم الخميس، إن العلاقة بين البلدين ”تمر باختبار ضغط“، لكنه عبَّر عن ثقته في أنهما سيتجاوزانه، وفق ما ذكرته وكالة ”رويترز“.

وأكد العتيبة، خلال حديثه في المؤتمر الدولي لأمن التكنولوجيا والصناعات الدفاعية بأبوظبي، أن ”الإمارات منفتحة على الانخراط في أنشطة دفاعية مع جميع الشركات والدول“، موضحًا أن بلاده ”ستطور صناعة دفاع أساسية وتريد أن تكون أكثر اكتفاء ذاتيا“.

وفيما يتعلق بالطائرات المسيرة، اعتبر العتيبة أنه ”من الصعب جدًّا صنع نظام دفاع ملائم لمنع هجمات الطائرات المسيرة“.

وأضاف السفير الإماراتي أنه ”قلق حيال واشنطن ويراها تزداد استقطابا، وزيادة الوحدة في الولايات المتحدة أفضل للعالم، لكن أخشى أن هذا لا يحدث“.

يشار إلى أن الإمارات كانت امتنعت عن التصويت في مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة يستنكر الغزو الروسي لأوكرانيا.

واستخدمت روسيا حق النقض ”الفيتو“، لإسقاط مشروع القرار.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت، قبل التصويت، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بحث هاتفيًّا مع نظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد الهجوم الروسي على أوكرانيا و“سبل بناء استجابة دولية قوية لدعم سيادة أوكرانيا من خلال مجلس الأمن الدولي“.

والسبت الماضي، دعت الإمارات في بيان أمام مجلس الأمن الدولي، إلى وقف التصعيد والأعمال العدائية، معربة عن قلقها من التداعيات على المدنيين في أوكرانيا.

ودعا البيان، الذي تلته السفيرة لانا نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع لمجلس الأمن، إلى ”خفض التصعيد بشكل فوري وإنهاء الأعمال العدائية“.

وأوضحت المندوبة الإماراتية، أن بلادها مستعدة للعمل مع أعضاء مجلس الأمن لخفض التصعيد ووقف الأعمال العدائية.

وقالت ”إن نتيجة التصويت على القرار الخاص بأوكرانيا هي مجرد تحصيل حاصل، ولكن يجب أن تبقى قنوات الحوار مفتوحة أكثر من أي وقت مضى، ويتعين علينا جميعًا السعي لتحقيق ذلك“.

وأضافت المندوبة الإماراتية ”أن انتماءنا لمنطقة الشرق الأوسط يجعلنا ندرك تمامًا الأهمية البالغة لوجود بيئة أمنية إقليمية مستقرة، والحاجة لخفض التصعيد، والدبلوماسية، والانخراط في الحوار. وبحكم تجربتنا، نتفهم ،أيضًا، ضرورة وجود مشاورات شاملة“. مشددة على أن بلادها ”ملتزمة باحترام مبادئ السلامة الإقليمية، والسيادة والاستقلال لكل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة“.

وجددت لانا نسيبة، تأكيد دعم الإمارات لمختلف المبادرات والقنوات الدبلوماسية الرامية لحل الأزمة في أوكرانيا.