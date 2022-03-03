المخابرات البريطانية تكشف.. خاركيف وتشيرنيهيف وماريوبول في أيدي الأوكرانيين

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 مارس 2022 01:23 مساءً - كشفت المخابرات العسكرية البريطانية أن القوات الروسية لم تحرز تقدما يذكر في زحفها صوب العاصمة الأوكرانية كييف على مدى الأيام الثلاثة الماضية، مضيفة أن مدن خاركيف وتشيرنيهيف وماريوبول لا تزال في أيدي الأوكرانيين.

وأوضحت وزارة الدفاع البريطانية في تقرير: “لا يزال القسم الأكبر من الرتل الروسي الزاحف نحو كييف على بعد أكثر من 30 كيلومترا من وسط المدينة بعدما عرقلته المقاومة الأوكرانية الشرسة والأعطال الميكانيكية”.

وأضاف التقرير: “لم يحرز الرتل تقدما يذكر على مدى ثلاثة أيام، وعلى الرغم من القصف الروسي الكثيف فإن مدن خاركيف وتشيرنيهيف وماريوبول لا تزال في أيدي الأوكرانيين“.

وتابع: “دخلت بعض القوات الروسية مدينة خيرسون لكن الوضع العسكري ما زال غير واضح”.

واستكمل التقرير: “وزارة الدفاع الروسية اضطرت للاعتراف بأن 498 جنديا روسيا قتلوا و1597 أصيبوا في حرب بوتن. العدد الفعلي للقتلى والمصابين سيكون بلا شك أعلى بكثير وسيواصل الزيادة”.