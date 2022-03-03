فيديو متداول.. جندي روسي ينهار بالبكاء بين مواطنين أوكران

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 مارس 2022 01:23 مساءً - منذ ساعتين

نشرت صحيفة ديلي ميل خلال تقرير عن تطورات النزاع العسكري في اوكرانيا، مقطع فيديو قالت انه يعود الى جندي روسي غرق بالبكاء اثناء اتصاله بأمه عبر الهاتف، بعدما استسلم لمدنيين اوكران.

وقد انتشر الفيديو على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي. ويظهر جنديا شابا من القوات الروسية تقوم مجموعة من النساء الاوكرانيات بتهدئته بعدما رمى سلاحه. وقالت له احداهن كل شيء على ما يرام وهي تربّت على ظهره.

كذلك يظهر الجندي في الفيديو وهو يحتسي الشاي ويأكل قطعة من الطعام، بينما قدمت له احدى النساء الهاتف ليتكلم مع والدته وقد غرق في دموعه عندما رآها. وقد سمعت احدى النساء تتحدث مع الأم قائلة: “ناتاشا، سنتصل بك لاحقا، ابنك على قيد الحياة وهو بصحة جيدة”.

وفي المقطع نفسه، يقول أحد الحاضرين باللغة الروسية: ” هؤلاء شباب صغار. لا ذنب لهم. لا يعرفون لماذا اتوا الى هنا. انهم تائهون”.

الفيديو المؤثر الذي انتشر على تويتر يظهر سكانا محليين يحتضنون الجندي الروسي، ويقدمون له الطعام بعدما أعلن استسلامه لهم. وانتشر الفيديو على نطاق واسع في كل من اوكرانيا وروسيا وسط تعليقات مشيدة بالعطف الذي أظهرته النساء تجاه الجندي الروسي المأمور بغزو بلادهن.

وانتشر الفيديو في حين اعلنت وزارة الدفاع الاوكرانية في وقت سابق، ان الامهات الروسيات تستطعن المجيء الى كييف لاصطحاب اولادهن الذين أسروا من قبل الأوكران.

وفي منشور مؤكد على وسائل التواصل، زعم مسؤولون اوكران انه يمكن للامهات ان تأتين الى العاصمة كييف اذا وجدوا أن أبناءهم من ضمن الأسرى.

كذلك، أفادت “ديلي ميل” بأن الوزارة خصصت بريدا الكترونيا وأرقام هاتف في خدمة الروس للتأكد ما اذا كان ابناؤهم في عداد الأسرى او القتلى.